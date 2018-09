Melding om skyderi ved sygehuset i Esbjerg

Indsatsleder på stedet, Michael Frederiksen, kunne bekræfte, at de første meldinger om episoden havde lydt på, at der var afgivet skud, men det var dog næppe tilfældet.

En beboer i området mente at have hørt skud og berettede om en påkørt bil og om personer, der var blevet jagtet af politiet.

Østergade blev afspærret fra Valdemarsgade og cirka 100 meter mod nord, og politiet var talstærkt til stede med fem patruljevogne, masser af betjente og minimum to hunde. Centrum for aktionen var tilsyneladende omkring vareindleveringen og personaleindgangen i Østergade.

Tabernakel

- Det er få minutter siden, jeg er landet her på stedet, men jeg kan med ret stor sikkerhed afvise, at der skulle være blevet affyret skud. Den briefing, jeg har fået lyder på, at der har været et tabernakel mellem nogle personer, sagde Michael Frederiksen.

- Hvad ligger der i betegnelsen tabernakel?

- Der har været nogle uenigheder og noget slagsmålslignende mellem to eller flere personer, og de er kørt herfra i to biler i hver sin retning, og de biler og personer søger vi nu efter.

- Hvad søger hundene efter?

- Når vi får en melding, der i første omgang lyder på skyderi, så er det helt naturligt, at vi afsøger grundigt, så hundene leder efter spor, meget mere kan jeg ikke fortælle lige nu, siger Michael Frederiksen, der i øvrigt henviste til politiets vagtchef om yderligere i sagen.