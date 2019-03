Mekanikerelev fra Ribe er igen med ved DM i Skills

Den 21-årige mekanikerlærling Jakob Julius, Ribe, dyster for anden gang om DM i Skills - i år i Næsted 4. - 6. april. Foto: PR

Den 21-årige mekanikerlærling, Jakob Julius fra Ribe, har igen kvalificeret sig til Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelser, der i år holdes i Næstved.

Ribe: 21-årige Jakob Julius er for anden gang klar til at dyste om det danske mesterskab for mekanikerlærlinge. Jakob har gennem en række konkurrencer - først skolemesterskabet på Rybners Tekniske Skole og til Regionsmesterskaberne - bevist, at han har hænderne skruet rigtigt på. 4.-6. april skal han dyste om mesterskabet i Næstved.

Følger med Det er hans store interesse for biler, der driver ham til at dygtiggøre sig hver dag. - Jeg er hele tiden opdateret med de nyeste tendenser inden for branchen. Kommer der en ny bil på markedet, søger jeg viden på YouTube. Jeg brænder for faget, så det har været helt naturligt for mig at vælge mekanikervejen, siger Jakob Julius. Til dagligt er han lærling ved M.L Automobiler i Bramming, der ejes af den kun 24-årige Mathias Løbner. Jakob Julius har indtil for nyligt været den eneste ansatte, så der har været nok at se til. - Selvom jeg er lærling, får jeg lov til at prøve kræfter med mange forskellige opgaver. Det har uden tvivl været medvirkende til at udvikle mine evner som mekaniker. Derudover har vi alle bilmærker, så jeg får en bred viden inden for dem alle, siger Jakob Julius.

Elektriske udfordringer Den unge mekaniker øver sig i øjeblikket på højtryk før mesterskabet. Han får hjælp af Holger Beck Andersen, der er mekanikerunderviser på Rybners Tekniske Skole. - Jeg ved ikke, hvilke opgaver der er i vente til konkurrencen, men jeg ser opgaver inden for elektriske systemer som den største udfordring. Derfor har jeg valgt, at Holger og jeg skal gennemgå teoretiske såvel som praktiske aspekter, siger Jakob Julius og forklarer, at når det kommer til elektriske systemer, så skal man være lidt af en fejlfinder. Han beskriver sig selv som en problemknuser, der får et rush, når det lykkedes at udbedre fejlen. - Elektriske systemer er den største udfordring - men også den sjoveste, siger mekanikeren. Jakob Julius kan se frem til stor opbakning til konkurrencen, for undervisere og medlever fra Rybners tager den lange vej til Næstved for at heppe.