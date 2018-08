Meet n' greet og strandhygge med Team Esbjerg

Esbjerg: Team Esbjerg Elitehåndbold inviterer i samarbejde med Nordenskov UIF Elite Volley til et Meet n´ Greet torsdag den 9. august på Dokken City Beach i Esbjerg. Arrangementet er for alle samarbejdspartnere og fans, hvor der vil være mulighed for at møde spillerne, få autografer og spille lidt beachvolley med holdene.

Der er Meet n´greet med spillere fra klokken 17.00-17.30, hvorefter Team Esbjerg og Nordenskov dyster i volley. Fra klokken 18.00-19.00 er der samvær med spillere og mulighed for at spille volley.

- Vi håber på godt vejr og glæder os til en kanon dag. Nordenskovs herrehold, der er med i ligaen, bliver i showkampene blandet med vores piger, så esbjergenserne ikke taber kæmpe stort, fortæller Emma Nygaard, der er salgs-business- og eventkoordinator i Team Esbjerg.

Team Esbjerg har lige spillet den første testkamp før sæsonstarten. Det var i Blue Water Dokken, hvor Ringkøbing blev besejret med 33-22.