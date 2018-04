Medlemmer strømmer til Facebook-gruppe mod højspændingsledninger

Det vælter ind med medlemmer i Facebook-gruppen 'Højspænding i jorden', der kæmper for at de omdiskuterede højspændingsledninger skal graves ned i jorden.

- Jeg tror, at der er mange, som først har opdaget nu, hvad der egentlig sker. Så nu breder Facebook-gruppen sig som ringe i vandet, fordi naboer og kollegaer fortæller det videre til hinanden, fortæller Ellen Margrethe Karlsen, der er administrator for Facebook-gruppen.

Siden fredag er medlemstallet blevet firedoblet, og især i weekenden er det strømmet ind med medlemmer, der ønsker at give deres mening offentligt til kende.

Debatten raser inde i gruppen, som blev startet tilbage i marts 2016 af Foreningen for elkabler i jorden, der ligeledes har startet en underskriftsindsamling for, at højspændingsledningen mellem Idomlund og ned til Niebüll skal graves ned i jorden.

- Det er i hele Danmark, at elkabler skal graves ned i jorden. Så vi skal stå sammen fra nord til syd og støtte hinanden, så ingen står alene med problemet, forklarer Ellen Margrethe Karlsen, der dog ikke selv ser ud til at blive påvirket af linjeføringen, men alligevel betegner sagen som et mareridt.

- Elmaster er så hæslige og grimme. Faktisk en øjebæ. Jeg frygter også, at folk bliver stavnsbundet, for jeg ville da heller ikke selv købe et hus med udsigt til elmaster, siger hun.