Medie: Ted van Leeuwen får sparket i EfB

Midt i jubel og champagnebobler over oprykningen til Superligaen smider EfB ifølge Ekstra Bladet lidt af en bombe i morgen ved at fyre Ted van Leeuwen. Hovedpersonen selv vil ikke udtale sig.

Esbjerg: EfB's sportsdirektør, hollandske Ted van Leeuwen, kan snart være fortid i det vestjyske.

Efter sejren på 3-0 over Silkeborg søndag aften var hverken han eller bestyrelsesformand Kristoffer Kristensen interesserede i at stille op til interviews.

Ifølge Ekstra Bladet skyldes det, at Esbjerg allerede tirsdag holder et bestyrelsesmøde, hvor udfaldet bliver, at Ted van Leeuwen ikke skal fortsætte i Esbjerg fB og dermed heller ikke skal med i Superligaen.

Det har tidligere været fremme, at Twente i den hollandske Æresdivision står klar med et kontrakttilbud til Ted van Leeuwen, der også selv har udtrykt interesse i at vende hjem til Holland.

Esbjergs træner hollandske John Lammers blev hentet til klubben af Ted van Leeuwen, og Lammers EfB-fremtid kan dermed også hænge i en tynd tråd.