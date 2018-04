Medie: Økonomisk smæk til Esbjerg på 95 mio. kr. i regeringsudspil

Fra venstre er det kommunaldirektør Otto Jespersen, Poul-Erik Hansen, formand for Socialdemokratiet Esbjergs partiforening, Frank Jensen, overborgmester og næstformand i Socialdemokratiet på landsplan, borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), folketingskandidat Anders Kronborg (S) og byrådsgruppens formand, Søren Heide Lambertsen. Både Jesper Frost Rasmussen og Anders Kronborg glædede sig over Frank Jensens besøg og den positive dialog. Privatfoto.

Om få dage ventes forhandlingerne om en kommende udligningsreform at kunne afsluttes på Christiansborg. Borgmester og folketingskandidat frygter det værste.

Esbjerg Kommune: Rygterne fra forhandlingslokalet på Christiansborg om en snarlig - og for provinskommunerne katastrofal - aftale mellem partierne om den fremtidige udligning mellem landets kommuner ryster både borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) og folketingskandidat for Esbjerg By og Fanø, Anders Kronborg (S). Mediet "NB Økonomi" kunne forleden afsløre, at Venstre angiveligt har ændret kurs og nu støtter en reduceret udligning for provinskommunerne og dermed større økonomiske forskelle i Danmark. Ifølge NB Økonomi vil regeringens nyeste forslag til ændring af den kommunale udligning reducere økonomien i provinskommunerne betragteligt, og det vil koste Esbjerg Kommune 95 millioner kroner årligt, hvis det sker. De to politikere fra Venstre og Socialdemokratiet har allieret sig i en fælles opfordring til, at finansminister Kristian Jensen (V) nu overtager forhandlingerne, og at de øvrige deltagere skiftes ud med folk, der har flere stjerne på skuldrene.

Forhistorien Forhistorien til overborgmester Frank Jensens besøg i Esbjerg er den, at Frank Jensen, der også er næstformand i Socialdemokratiet på landsplan, for nylig i Berlingske brokkede sig over, at en mulig kommende udligningsreform kunne betyde, at milliarder af kroner gik Københavns næse forbi til fordel for provinskommunerne, der ifølge Frank Jensens kronik har "rigere indbyggere, lavere arbejdsløshed og er mindre socialt belastede".

Dermed bristede tålmodigheden med Københavns overborgmester hos Socialdemokratiet Esbjerg Bykreds, der omgående ilede Esbjerg Kommunes Venstre-borgmester Jesper Frost Rasmussen til undsætning i den kamp, han som medlem af formandskabet i provinsborgmester-initiativet Bedre Balance har ført over de seneste måneder for en mere retfærdig økonomisk fordelings-model landets kommuner i mellem.

Tab for Esbjerg - Med det forslag, der angiveligt er på bordet nu, vil rigtig mange provinskommuner, der i forvejen har det svært, blive ramt hårdt. En ting var, hvis man blot ville nøjes med at justere for de fejl, der er fundet i den nuværende udligning i forhold til beskæftigelse, udlændinges medbragte uddannelsesniveau og så videre, hvor vi er blevet forfordelt i mange år. Gjorde man det, skulle Esbjerg Kommune have 80 millioner kroner mere årligt i udligningen. Vedtages det, der tilsyneladende ligger på bordet nu, skal vi af med 50 millioner kroner. Det går jo for alvor galt, når partierne lige synes, at man med rent tilfældige justeringer skal give flere penge til de kommuner, der i årevis har fået for meget, fordi det ellers ser for voldsomt ud, siger Jesper Frost Rasmussen, der - "med al respekt for de nuværende forhandlere" - efterlyser deltagelse af politikere, der er højere oppe i hierarkiet. - Og det vil være på sin plads, at finansministeren, der alligevel snart skal forhandle de økonomiske rammer med Kommunernes Landsforening, kommer på banen. Det haster, der er ikke mange dage tilbage, siger Jesper Frost Rasmussen.