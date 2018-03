Medie: Esbjerg står til million-lussing i udligningsslagsmål

Ifølge Jyllands-Posten vil Esbjerg Kommune tabe knap 35 mio. kr., hvis et hemmeligholdt regeringsudspil til ny udligningsreform bliver en realitet. Folketingskandidat Anders Kronborg angriber nu Carl Holst (V), der er regeringens forhandler.

Esbjerg Kommune: Onsdag var dagen med dårligt nyt til borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), hvis hidtil hemmeligholdte informationer om regeringens påtænkte tilpasning af det kommunale udligningssystem holder stik. Ifølge Jyllands-Posten agter VLAK-regeringen nemlig at tilgodese en række borgerlige hovedstadskommuner i de igangværende forhandlinger om de nye, justerede regler, der hvert år omfordeler store summer mellem landets rige og fattige kommuner, og i det spil vil Esbjerg Kommune angiveligt miste 34,7 millioner kroner. I hvert fald i henhold til Jyllands-Postens afsløring. Folketingsmedlem for Venstre Esbjerg Omegnskreds, Carl Holst, der er indenrigsordfører og regeringens repræsentant i udligningsforhandlingerne, får hårde ord med på vejen af folketingskandidat for Socialdemokratiet i Esbjerg Bykreds og på Fanø, Anders Kronborg (S): - Det er en katastrofe for Esbjerg Kommune, hvis det ender sådan. Min egen holdning, og mit partis lokale holdning, er, at vi skal søge den bedste løsning for et Danmark i økonomisk balance, og Jesper Frost Rasmussen har både som borgmester i Esbjerg Kommune og som en del af formandskabet i provinsborgmester-initiativet Bedre Balance kæmpet bravt. Vi står sammen med ham i kampen for at få pengene fordelt mere retfærdigt og solidarisk, men jeg undrer mig over, at Jesper Frost Rasmussen tilsyneladende er den eneste fra Venstre, der kæmper - til trods for, at et Venstre-folketingsmedlem fra Esbjerg Omegnskreds endda sidder centralt i forhandlingerne, siger Anders Kronborg.

Modellerne Finansieringsudvalgets rapport arbejder med fem nye modeller at regne udligningen mellem kommunerne ud på helt specifikt angående de seneste omlægninger af statens refusion til kommunerne på beskæftigelsesområdet fra 2016. Dem forhandler Folketingets partier nu om.

Model 1 vil give Esbjerg Kommune et årligt plus på 19 millioner kroner fra 2022 - denne model regner man i Esbjerg ikke med bliver vedtaget.

Model 2 vil stort set gå i nul.

Modellerne 3,4 eller 5 anslås at give et tab for Esbjerg på mellem 25 og 56 millioner kroner årligt.

Slap af, Anders Carl Holst mener, at Anders Kronborg skal slå koldt vand i blodet. Han afviser desuden at kommentere på informationerne i Jyllands-Posten, men siger: - De fem modeller, der har været fremme med baggrund i Finansieringsudvalgets rapport, har primært været et forsøg på at lappe på systemfejl, og en har været til gavn for Esbjerg, en anden til ugunst og så fremdeles. Jeg synes heller ikke, debatten har været nuanceret i forhold til, at hovedstadskommunerne entydigt og i fællesskab har forsøgt at gøre det her til et spørgsmål om, at jyderne får alt for meget, og at pengene ruller rundt til provinskommunernes kasser. Men det, vi lige nu arbejder med og forhandler om, det er at foretage korrektioner, for at få et mere retfærdigt system, fordi nogle kommuner i det nuværende system har fået mere, end de er berettigede til i forhold til de faktiske udgifter, lyder det fra Carl Holst, der tilføjer: - Vi sidder heller ikke bare og ser på de fem modeller, men inddrager også yderligere kriterier - det kunne blandt andet være hensyn til befolkningssammensætning i forhold til, hvor udgiftstunge, visse grupper er. Men Anders Kronborg kunne jo forsøge at påvirke sit eget partis ordfører på Christiansborg.