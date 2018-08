McDonald's i Esbjerg udvider, ændrer koncept og hyrer

Folk med en forkærlighed til burgere og pommes fritter fra McDonald's må finde en ny leverandør, efter McDonald's i Gjesing fra i torsdags og 14 dage frem lukker for at foretage en omfattende ombygning, der blandt andet medfører nye selvbetjeningsskærme.

Esbjerg: I nogen tid har McDonald's i Gjesing været omdannet til en byggeplads samtidig med, at menuer er blevet langet over disken, men fra i torsdags lukkede restauranten helt ned indtil den 7. september.

Årsagen er, at restauranten i Gjesing skal udvides og omstilles til et nyt restaurantkoncept, Din McDonald's, hvor gæsterne blandt andet får mulighed for selv at sammensætte, bestille og betale for deres menu via et antal selvbetjeningsskærme.

I forvejen har også restauranten på Torvet digitale selvbetjeningsskærme.

- Restauranten får den helt store tur. Udvidelse, ny lobby, nyt køkken og sidst, men ikke mindst digitale bestillingsskærme. Det bliver rigtig fedt, oplyser franchisetager Michael John Munk, som for et par år siden overtog fire McDonald's restauranter i lokalområdet, i en pressemeddelelse.

De nye muligheder for bestilling betyder samtidig, at McDonald's ændrer måden, maden tilberedes på. Indtil nu har det været sådan, at maden ofte har været tilberedt på forhånd, men fremover vil maden blive tilberedt personligt til den enkelte gæst i takt med, at den bliver bestilt.