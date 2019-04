Maver, tarme og spiserør tiltrækker unge læger til Esbjerg

At der er lægemangel i Esbjerg har længe været en kendt problemstilling. Fra 2022 rykker dele af Syddansk Universitets lægeuddannelse til Esbjerg med det håb, at de studerende bliver i byen. Men på Gastroenterologisk Afsnit på sygehuset har man allerede nu succes med at vende udviklingen og tiltrække både speciallæger og uddannelseslæger.

Esbjerg: For udenforstående lyder gastroenterologi ikke som en afdeling på et sygehus. Måske fordi ordet lægger sig tæt op af gastronomi, der som bekendt er et finere ord for mad. Sammenligningen er ikke helt skæv, da Gastroenterologisk Afsnit beskæftiger sig med lidelser i fordøjelsessystemet. Og at beskæftige sig med sygdomme i maven, tarmene eller spiserøret er blevet et trækplaster for Esbjerg.

Udkantsdanmark er et begreb, der i de seneste år har vundet indpas i debatten om befolkningstilvæksten til storbyerne fra landområderne. Som landets femtestørste by kan Esbjerg ikke siges at være hovedstaden i Udkantsdanmark. Men i forhold til at tiltrække højtuddannet arbejdskraft i form af læger er Esbjerg ramt af en klassisk udkantsproblematik. I efteråret viste tal fra de Praktiserende Lægers Organisation (PLO), at der i Esbjerg er én praktiserende læge per 1.532 borgere. På Sydvestjysk Sygehus i Finsensgade mangler man knap ti læger, oplyser sygehuset til JydskeVestkysten.

På Gastroenterologisk Afsnit kan de imidlertid melde alt besat af uddannelseslæger og speciallæger. Morten Halling og Mette Munk Lauridsen er i dag afdelingslæger på Gastroenterologisk Afsnit. Forinden var de ansat som uddannelseslæger på afdelingen, og de tilskriver fleksibilitet, ansvar og høj faglighed som årsager til, at afdelingen var et attraktivt sted for dem.

- Der er stor forståelse for, at man skal hente børn. Jeg har aldrig mødt så stor imødekommenhed de andre steder, hvor jeg har været, siger Morten Halling til Ugeskriftet for Læger.

- Man føler sig set. Vi får lov at gøre de ting, som er spændende, og vi behøver ikke at stå i tredje række og se på et indgreb. Vi får eksempelvis lov til at lave kikkertundersøgelser, selvfølgelig med supervision. Vi kommer tæt på patienterne og de ting, der foregår, supplerer Mette Munk Lauridsen.