28-årige Mathilde Pierri startede en virksomhed sidste år, hvor hun via sin Instagramprofil sælger vintage-ting. Hun har base i Esbjerg, og de fleste af hendes ting sælges til københavnere, men også udenlandske folk har fundet vejen til hendes retro skatkammer. Hun drømmer om, at hun i løbet af et halv år kan leve af sit salg.