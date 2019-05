Mathilde og vennerne møder talstærkt op til Stafet for Livet

Team Mathilde fra Arla på Kvaglundvej i Esbjerg deltager for første gang i Stafet for Livet og med ikke færre end 52 deltagere. Både kollegerne fra Arla og alle andre kan nå et melde sig til helt frem til søndag middag.

Esbjerg: Personaleforeningen Mathilde hos Arla på Kvaglundvej i Esbjerg er særdeles aktiv, og fra i år stiller den også op som Team Mathilde ved Stafet for Livet i Esbjerg med ikke færre end 52 deltagere. Hvert sjette medarbejder har således meldt sig til at gå til fordel for kræftsagen.

- Vi har i mange år deltaget i Vestkystløbet, men tilslutningen blev mindre og mindre, fordi vi jo arbejder alle ugens syv dage og både dag, aften og nat. Mange har derfor ikke haft mulighed for at komme en søndag formiddag på grund af deres vagtplaner, fortæller Mette Christiansen og Simon Poulsen fra personaleforeningen.

De to, der har udarbejdet gå-skemaer, så stafetten holdes i gang i alle 24 timer, er kolleger på lageret og begge aktive i personaleforeningen for de godt 300 ansatte på Arla i Esbjerg.

- Når man som vi har skiftende vagter, er det jo perfekt at deltage i et arrangement, der spænder over et helt døgn fra lørdag til søndag formiddag. Personaleforeningen stiller telt op på pladsen og bidrager med t-shirts med Mathilde-logo, ligesom vores mejerichef også bakker op omkring arrangementet, fortæller Mette Christiansen og Simon Poulsen i en pressemeddelelse fra Stafet for Livet.

Det er kun få år siden, at Mette og Simon måtte tage afsked med en nær kollega på lageret, som døde af kræft, og for blot en måned siden var det en kollega i produktionen, der måtte give op.

- Vi er meget glade for at kunne støtte et godt formål som Stafet for Livet. Alle er berørt af kræft, enten på arbejde, i omgangskredsen eller den nære familie, konstaterer de.

Arla Esbjerg producerer kakaomælk samt varmebehandlede og langtidsholdbare supper og sovse, både i Karoline-brandet og i mange af Arla-kundernes eget brand. Mejeriet har ekspanderet meget de senere år og har således også lejet sig ind i flere haller på nabomatriklerne.