I den afsluttende hovedopgave skrev Mathias Kirkegaard Poulsen nemlig hovedopgave om Jacob A. Riis, og denne førte ikke blot en topkarakter og et nyt job med sig. Den dygtige student modtog nemlig også Sydbanks rejselegat på 10.000 kr., der er et flidslegat, der ved årets sommerdimission på EASV uddeles til én årlig dimittend.

- Vi havde flere møder med Marketing & publikumschef Kenneth Mørk fra Sydvestjyske Museer. Til disse møder kom også muligheden for job efter endt uddannelse op at vende, fortæller Mathias Kirkegaard Poulsen, der er ansat på 30 timer primært med ansvar for den daglige drift på museet lige fra betjening af gæster til at sikre, at museets digitale elementer forløber problemfrit.

Desuden er han også med i tilblivelsen af det kommende heksemuseum, og generelt har han prøvet kræfter med meget under sin uddannelse.

Det største projekt under hans praktikophold hos Esbjerg Kommunes Eventsekretariat var Tall Ships Races Esbjerg i 2018, hvor han blandt andet havde ansvaret for crewcenteret, der var samlingssted for alle trainees fra de mange skibe.

- Jeg var utrolig glad for praktikopholdet hos Eventsekretariatet. Det jeg søgte i en praktikvirksomhed, var kompetente kollegaer som jeg kunne lære en masse af, hver dag jeg var i praktik, og det fik jeg i den grad!", siger Mathias Kirkegaard Poulsen, der efterfølgende blev Mathias ansat som studentermedhjælper ved Eventsekretariat, inden han senere kunne kaste sig ud i turismebranchen hos Sydvestjyske Museer.