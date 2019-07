FUGLSLEV: Skridt efter skridt, kilometer efter kilometer, dag efter dag. Mathias Andersen har lagt mere end 800 kilometer bag sig, siden han forlod hjembyen Gørding ved Esbjerg. Målet er at nå hele Jylland rundt; 1.900 kilometer på 47 dage.

Mathias har sokker i sandalerne. Han leder lidt efter ordene. Den tavse type, en smule genert måske, men under bøllehatten og brillerne gemmer der sig et smil, som dukker frem, når man lige har fået snakket lidt. Kroppen er lang og ranglet - men sej.

- Dryp, dryp ... bare det ikke bliver til rigtig regn, for når det pisser ned, er det ikke sjovt at gå, siger den 16-årige skoleelev.

Nå ja, skoleelev kan man faktisk ikke kalde ham. De seneste to år har der nemlig været rigeligt med regn i Mathias Andersens liv. Han har ikke kunnet gå de - i sammenligning med turen Jylland rundt - få skridt hen til den lokale folkeskole. Mobning, fysisk og psykisk vold. Også fra lærerne, ifølge Mathias Andersen, der vendte ryggen til en skole, der har svært ved at acceptere nogen, der er anderledes.

- Jeg bryder mig faktisk ikke om mennesker. Eller nej, det er for meget sagt. Der er mennesker, jeg rigtig godt kan lide - men også nogle, jeg hader lidt. Det er for voldsomt at sætte alle mennesker i en bås, siger han.