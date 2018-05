Masterplanen på trapperne

Tålmodigheden med den såkaldte masterplan for Brammings byudvikling er ved at rinde ud, men formand for kommunens plan & miljøudvalg, Karen Sandrini(S), forklarer at den snart skal til politisk behandling. Både HHI, Bramming Byforum og lokalrådet står klar med udviklingsforslag.

Snart får Esbjerg Kommunes plan & miljøudvalg oplægget om den overordnede plan og strategi for den fremtidige udvikling i Bramming til politisk behandling. Indtil da holdes papirerne tæt til kroppen, men udvalgsformanden, Karen Sandrini (S), kalder planen spændende, fremtidsorienteret og med en bevidst indtænkning af erhvervslivets vilkår.

- Det er en spændende tid for Bramming i disse år med både byfornyelse og masterplan, og det er vigtigt, at vi snart får stregerne trukket og planerne vedtaget, så de sikrer gode udviklings- og udbygningsmuligheder for både bosætning, handels- håndværks- og industriudviklingen, siger Karen Sandrini.

Emnet masterplan var naturligvis også på dagsordenen ved HHIs årlige generalforsamling i foråret, hvor flere medlemmer appellerede om snart at lade handling følge ord:

- Flere af byens store virksomheder mangler arealer til en fornuftig udvidelse. Hvis de ikke snart kan se et langsigtet perspektiv i at udvide her i området, kan man jo frygte, at de smutter til en anden kommune. Det skal snart rykkes, hvis vi vil sikre fremtiden, lød det blandt andet, mens en anden talte for, at det fortsat skal tilstræbes i planlægningen, at industri- og boligområder holdes adskilt.