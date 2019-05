Massiv interesse: Det hvide hus blev rendt over ende af studerende og ældre

Lyst, lækkert og spritnyt. Mange ved åbent hus var begejstrede for "Det hvide hus" i Havnegade, hvor de første beboere flytter ind 1. september 2019.

Esbjerg: Så kunne esbjergenserne se de nye lejligheder midt i Esbjerg og på kanten af havnen. Det tilbud tog 1000 imod i weekenden, da Boligforeningen Fremad og DAB holdt åbent hus. Der var tæt af unge og ældre, som var på udkig efter en central bolig i centrum nær Broen Shopping, banegården og byens mange tilbud. 109 ungdomsboliger og 49 familieboliger, hvoraf nogle har udsigt over både Esbjerg og Fanø. Alle beboere kan se byen fra oven fra den fælles tagterrasse. Og det til huslejer fra 3000 kroner til 6800 kroner om måneden. - Det er gået helt forrygende med samlet 800-1000 gæster de to dage, fortæller teamchef John Jacobsen, DAB, der står for udlejningen. Flest var interesserede i familieboligerne, mens de unge i mange tilfælde først i juni får besked om uddannelsesstart og derfor afventer.

DET HVIDE HUS I HAVNEGADE Elevator giver adgang til alle etager, der er fællesvaskeri og stor tagterrasse afskærmet med glasvægge og udsigt over Fanø og Esbjerg.

1 og 2 rums ungdomsboliger på 40 og 50 m2. Familieboliger med 1, 2 og 3 rum på 48-85 m2. 19 boliger med altan. Depotrum i alle lejligheder.

Overdækkede pladser til cykler - parkering af biler. Der er TV-bynet og fjernvarme. Internet skal man selv sørge for. Forberedt for Stofa og Yousee.

Husdyr ikke tilladt.

Indflytning: 1. september 2019.

De specielle aflange og høje vinduespartier lukker masser af lys ind i lejlighederne. Vinduet kan lukkes op i sin fulde højde, så det bliver til en fransk altan. Og et ekstra glasparti inderst gør, at man kan dæmpe støjen fra trafik og havnen markant ved at lukke dette glaselement på klem. Her er det Jette og Hans Jørgen Jensen, der har fundet sig en siddekrog i stuen med de lyse gulve. Foto: Lars Stokbro

Alt ventes udlejet John Jacobsen forventer dog, at alle lejligheder er udlejet, når indflytningen begynder 1. september. - Folk er glade for beliggenheden, og at det hele er nyt og skinner, uden den mindste ridser, fortsætter teamchefen. De fleste studieboliger koster små 4000 kroner i leje, så vil man have en lækker bolig under studierne, må de fleste ud at have et job ved siden af, fordi SU'en næppe rækker. Nogle har undret sig over, at der kun er altaner på boligerne op mod byen og Havnegade. - Det er lovgivningen, som gør, at vi kun har fået tilladelse til altaner på den side, siger John Jacobsen.

Boligerne er indrettet i to sammenbyggede bygninger på fire- og seks etager. På toppen af bygningen til venstre findes den store fælles tagterrasse, der får læ fra nabobygningen og afskærmning med glasvægge. Foto: Lars Stokbro

Okay byggeri Bygningernes placering på grunden er sket med hensyntagen til den gamle fredede røde lille bygning, som rummer seks ungdomsboliger, som også bliver renoveret. - Folk har været meget positive overfor de lyse lejligheder. Nogle havde gerne set lidt større boliger, men det skal også hænge sammen med lejen, siger John Jacobsen og påpeger: - Vi ligger i midten med hensyn til byggekvalitet. Vi har fået et okay byggeri, hvor huslejen ikke er særlig dyr med 60 kvadratmeter for under 5000 kroner. Skal man købe en tilsvarende lejlighed midt i Esbjerg, er det til en helt anden pris. I løbet af åbent hus-arrangementet har yderligere 50 skrevet sig op med et ønske om til en lejlighed. Der har for eksempel været interesse fra folk fra Grindsted, Kolding og Tønder.

Udsigten er enestående overalt på tagterrassen - blandt andet på grund af det høje gelænder med glas hele vejen. Der er bænkarrangementer i flere niveauer og borde og bænke, som alle beboere kan bruge. Foto: Lars Stokbro

Tagterrassen og fællesskab Esbjerg Kommune har de senere år via godkendelse af nye almene boliger prioriteret ungdoms- og studieboliger, og ifølge John Jacobsen er Esbjerg ved at være mættet med denne type boliger. Tagterrassen håber John Jacobsen bliver et stort plus for beboerne med fællesskab om aftenen. - Det er lidt spændende, hvordan den vil blive brugt af både de modne og unge lejere.

Dansk Almennyttige Boligselskab står for udlejningen, og folkene var i fuld gang ved det store åbent hus-arrangement i weekenden. Boligerne tilhører Boligforeningen Fremad. Foto: Lars Stokbro

Tagterrassen indbyder til hvile og snak om den fantastiske udsigt. Der er et lille køkken og et fælles toilet i forbindelse med terrassen. Foto: Lars Stokbro