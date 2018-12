Massevis af protester i bandesag

Det er småt med beviser mode de tre mænd, der er tiltalt for at have udøvet grov vold og trusler mod en anden mand i det, som politiet mener er en bandesag. Til gengæld har der været mange protester og tvister, der har kostet meget tid.

Esbjerg: Der har indtil nu været flere protester og tvister end hårdtslående beviser i sagen mod tre mænd, som politiet mener er knyttet til Kvaglund-gruppen, og som skulle have overfaldet en mand med tilknytning til Stengårdsvej-gruppen. Tirsdag blev konsekvensen af de mange protester, at dommer Aage Flebo valgte at udskyde afsigelse af dommen til fredag eftermiddag, da der stadig mangler afhøring af et enkelt vidne, dokumentation, procedure og votering, inden der kan afsiges dom. De tre mænd på henholdsvis 28, 28 og 30 år er tiltalt for grov vold, fareforvoldelse og trusler mod en anden mand ved bevidst at have påkørt hans bil på en tilkørselsrampe til motorvejen omkring Korskroen og efterfølgende have tæsket ham med et baseballbat og truet ham med en pistol. Det er tvivlsomt, om anklager Gynna Jønsson og forsvarer Berit Ernst tidligere har været på julekort, og det er nærmest utænkeligt efter mandagens retsmøde. Mandag fortsatte de tre forsvarere med Ernst i spidsen deres protester og indsigelser mod anklagerens spørgsmål, vidneførelse og bevisførelse.

Sagen kort Episoden fandt sted den 21. februar 2018, hvor en bil med tre mænd blev påkørt af en eller flere andre biler på motorvejstilkørslen ved Korskroen.En mand blev ifølge anklageskriftet truet med en pistollignende genstand og tæsket med slagvåben, så han pådrog sig skader på det ene øje og flere knoglebrud i ansigtet.



De tre tiltalte mænd nægter sig skyldige og har ikke ønsket at udtale sig i sagen om den konkrete episode.



Politiet mener, de tre anklagede hører til Kvaglund-gruppen, og at offeret for volden har forbindelse til Stengårdsvej-gruppen.

Protesten afvist Berit Ernst protesterede blandt andet over, at anklageren ville læse op fra en rapport over den kriminalitet, som politiet mener, at medlemmer af Kvaglund-gruppen har begået. Hun krævede dokumentation og adgang til det bagvedliggende materiale. Ernst har undervejs fået ret i mange indsigelser, men retten afviste hendes protest i dette tilfælde. Forsvarerne forsøgte uden held at få specialkonsulent Bent Wolff fra Syd- og Sønderjyllands Politi til at oplyse, hvorfor deres klienter er registreret som medlemmer af Kvaglund-gruppen, hvilket de selv pure nægter at være, men det kunne eller ville han ikke oplyse med henvisning til, at det er hemmelige oplysninger. En passager i bilen, der blev påkørt, påstod ikke at kunne huske noget som helst om vold, våben, trusler eller maskering hos gerningsmændene, så indtil videre er det eneste, der taler mod de tiltalte, at deres mobiltelefoner med en vis sandsynlighed på tidspunktet for episoden har befundet sig i det område, hvor gerningsstedet er placeret.