Masser af ros til Esbjerg ved Energiens Folkemøde

Esbjerg: Det var ikke kun vejrguderne, der lod solen skinne over Energiens Folkemøde, som tirsdag blev skudt i gang på den såkaldte Rio-grund på hjørnet af Torvegade og Danmarksgade.

Flere af oplægsholderne roste Esbjerg op til de skyer, der kun lejlighedsvis drev over den blå himmel, og dermed fik det nye tiltag den bedst mulige start. En sand perlerække af oplægsholdere var taget til Esbjerg for at fortælle om og debattere energi.

En af dem, der dunkede de lokale tilhørere godt og grundigt i ryggen, var formanden for Offshore Energy Danmark, den tidligere administrerende direktør i Dong, Anders Eldrup:

- Ved I, hvor de kigger hen, når jeg er i Japan, Australien eller Taiwan? De kigger til Esbjerg. Og det gør de, fordi man i Esbjerg er gået fra fiskeri til olie-gas og nu til offshorevind. En lignende udvikling skal de igennem mange af de steder også, og der står Esbjerg som et forbillede, lød det fra Anders Eldrup.