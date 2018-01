Masser af frivillige ildsjæle i Darum

- Vores butiksudvalg er én af de mange arbejdsgrupper. Der er i alt 25 medlemmer i de forskellige arbejdsgrupper. Foruden butiksudvalget er det udvalget, som arbejder med projektet for etablering af lejeboliger, Kirkesti-udvalget og vores Vadehavsgruppe, som planlægger den Vadehavsdag, som blev en stor succes sidste år. En gruppe arbejder med høstmarkedet, vi har en hjemmeside og Facebook-gruppe, og vi har en velkomstgruppe, som byder nye indbyggere i Darum velkommen, fortæller Helle Ertmann, formand for Darum Lokalråd.

DARUM: I Darum har lokalrådet mange ting i støbeskeen, og baggrunden er, at der findes en lang række udvalg og arbejdsgrupper, som arbejder med konkrete projekter - som f.eks. at etablere en dagligvareforretning i byen.

Mindre arbejdsbyrde

Målet med de mange udvalg og arbejdsgrupper er at gøre arbejdsbyrden for de enkelte medlemmer mindre.

- Vi har ni medlemmer af lokalrådet. Men meningen med at sidde i lokalrådet er ikke, at man så selv skal lave det hele. Hvis det var tilfældet ville vi ikke kunne få nok medlemmer til lokalrådet. Det kan vi nu, fordi vi har uddelegeret meget af arbejdet, og når vi lægger det ud i underudvalg får medlemmerne her et større ejerskab til projekterne. Og når tingene så rent faktisk lykkes og bliver til noget giver det også inspiration for andre til at deltage aktivt, mener Helle Ertmann.

I lokalrådet i Darum er der fem medlemmer, som vælges på rådets årsmøde, men derudover er der ét medlem fra Darum Børneby, ét medlem fra Darum Kultur- og Fritidscenter, ét medlem fra byens foreninger og ét medlem fra menighedsrådet.