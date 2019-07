Masser af Likes til Ribe: Journalister, bloggere og influencers strømmer til

Hun forklarer, at det er gæster, der både skriver til magasiner, aviser og hjemmesider, og at emnerne kan være alt lige fra mad, UNESCO, arkitektur og kunst og turisme for børnefamilier, og samtidig er der dem, der lægger billeder på Instagram med tilhørende historier om Ribe, hvor især billeder af de gamle gader og skæve huse, der får mange likes.

- Der er generelt stor interesse blandt medier for at komme til Ribe, og lige nu er tilstrømningen af influencers meget stor, siger salgs- og marketingskoordinator hos VisitRibe, Katrine Jung.

2018-sæsonen var overnatningsmæssigt et rekordår, men der er i år forventninger om, at juli bliver ligeså god eller bedre, og en årsag til den øgede interesse kan findes i, at stadig flere journalister, bloggere og influencers, der promoverer både sig selv og feriedestinationer på blogs og sociale medier som Instagram og Facebook, er i hastig vækst i Ribe.

De mange turister i Ribe gør, at Ribes to isbutikker i gågaden slog i 2018 alle rekorder. Hos Isvaflen kunne man slet ikke følge med, og formåede endnu engang at øge omsætningen, mens man hos Temper Chokolade på blot 14 fremragende dage formåede at sælge lige så meget is som i hele 2017 tilsammen.

PR-mæssigt

Det er blandt andre Katrine Jung, der står for at arrangere presseture for de medier, der henvender sig. Ofte er Ribe som by vært for enten en guidet rundtur, et attraktionsbesøg, en middag eller overnatning, men Katrine Jung forklarer, at man med den stigende interesse er blevet mere skarpe på, hvor henvendelserne kommer fra, og hvor man får mest ud af det rent PR-mæssigt.

- Det er en balance, hvem vi inviterer, for vi skal selvfølgelig se en effekt. Vi er også afhængige af, at det lokale erhvervsliv bakker op, for det er ofte dem, der sponsorerer mad og overnatning. Og det er de rigtigt gode til, siger Katrine Jung og forklarer, at der ligger en flere kriterier bag invitationerne.

- Der er de seriøse medier, som vi kender, men der er også bloggere, der vil skrive og tage billeder i en sommerferie og henvender sig og måske håber på en gratis overnatning. Når vi vurderer de influencers, der kommer her, ser vi ikke kun på antallet af følgere, men også på deres interaktion med disse og naturligvis kvaliteten af det, de poster. Vi kigger selvfølgelig også på, om de er relevante for vores område, om de er troværdige og seriøse omkring deres besøg, og efter deres besøg får vi det materiale, de har udgivet, så vi kan vurdere effekten af deres besøg, siger Katrine Jung.