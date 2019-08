For tre måneder siden flyttede Martin Toft til Esbjerg for at finde ro og en ny mening med tilværelsen efter et hårdt liv med kriminalitet og stofmisbrug. Men ikke langt fra hans lejlighed plager en gruppe unge mennesker lige nu området ved Rørkjærskolen med fest, larm og farlig kørsel på scooter. Og det påvirker Martin så dybt, at han er bange for, at han en dag mister kontrollen over sig selv.