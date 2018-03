Martha skal søsættes pinselørdag

Efter et stort stykke arbejde får motorbåden Martha nu atter vand under sig, når den i pinsen bliver søsat ved Skibbroen i Ribe.

Ribe: Den gamle Sønderho-motorbåd, Martha, kommer ud at sejle til maj. Ibrugtagningen af M/S Martha markeres ved en festlig søsætning ved Skibbroen pinselørdag den 19. maj

Det er Foreningen Skøgum, som står bag istandsættelsen af båden, der til en start skal sejle med turister mellem Skibbroen og Kammerslusen i Ribe.

- Vi var henne for at se til båden i sidste uge, og alt er gået efter planen, fortæller en glad projektleder for Martha-projektet, Anders Bjerrum.

Også der, hvor der kunne være opstået udfordringer med istandsættelsen, er det gået smertefrit.

- Søfartsstyrelsen skulle godkende en del ved båden, men de har været gode til at anvise løsninger til os, fortæller Anders Bjerrum.

Et af kravene for at kunne sejle med båden er, at den har en redningsflåde, men det vil ikke være muligt for Martha at trække den. I stedet har man under agterdækket og i forskibet monteret store opdriftstanke, der skal sikre, at båden er synkefri.