Markante holdninger og bare tæer: Efter 40 år opgiver Bjarne kampen mod kommunens forvaltning

Efter 40 år med markante holdninger og bare tæer trækker en af Ribes store ildsjæle sig tilbage for istedet at følge byens store projekter fra sidelinjen. Nyt sumpprojekt ved Ribe Østerå blev afgørende for Bjarne Kiholms engagement, hvor han mener forvaltningen hos Esbjerg Kommune har taget magten. Det orker han ikke at kæmpe imod.