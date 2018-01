Markant socialdemokrat i Esbjerg skal smides ud af partiet

I oktober oplyste flere kilder til avisen, at Jakob May havde forsøgt at komme igennem med sin kritik og appel om at korrigere kursen i forbindelse med flere "møgsager", inden vælgerne gik til stemmeurnerne. Hans ord faldt dog på stenet grund internt i partiet. Efterfølgende bekræftede han i JydskeVestkysten sin kritik. Det ser ud til at ramme ham nu. Her ses May ved et borgermøde på Huset i forbindelse med balladen om Ungdomsbos påtænkte byggeri på Museumspladsen. Arkivfoto.

Kredsbestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet stilles nu over for mistillidsvotum, fordi han forud for kommunalvalget forsøgte at korrigere partiets kurs og gøre op med dobbeltstandarder.

Esbjerg: Det faldt ikke i god jord i visse dele af Socialdemokratiet, at et af partiets markante kredsbestyrelsesmedlemmer, Jakob May, forud for kommunalvalget forsøgte at korrigere kursen ved at kritisere og advare om sprængfarlige sager, der kunne afgøre valget til de borgerliges fordel. Og nu er der, efter valgnederlaget, stillet et mistillidsvotum til Jakob May. Et mistillidsvotum, der skal behandles på generalforsamlingen mandag i Esbjerg Partiforening. Det betyder i realiteten, at Jakob May står over for en eksklusion fra det parti, han ellers for små to år år siden forsøgte at blive folketingskandidat for.

Fremgangsmåde På generalforsamlingen mandag kræves to tredjedeles flertal for at udelukke Jakob May fra Socialdemokratiet. Derudover skal beslutningen godkendes i partiets hovedbestyrelse.

Skyder budbringeren Over for JydskeVestkysten bekræfter Jakob May, at han har modtaget et mistillidsvotum, som er underskrevet af Kenn Schell Andersen, der selv var byrådskandidat ved det nys overståede kommunalvalg. May lægger heller ikke skjul på, at han på ingen måde er imponeret over mistillidsskrivelsen, hvori årsagen er ikke nærmere konkretiseret ud over, at der henvises til udtalelser i JydskeVestkysten, og at disse udtalelser skal have været illoyale, ligesom der henvises til en udtalelse fra May om, at han ikke kunne se John Snedker i front for partiet som borgmesterkandidat igen ved næste valg. - Jeg synes den skrivelse er udokumenteret og med usaglige påstande. Det, jeg har gjort, er, at jeg har udtalt mig, når jeg er blevet spurgt. Jeg synes, man skyder postbuddet. Jeg mener, en ansvarlig bestyrelse bør bede forslagsstilleren uddybe sine påstande, siger Jakob May, der ikke vil afsløre, hvordan han nu vil agere, men at "det sker snart".