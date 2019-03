Markant fald i elevtal: 10. klassetilbud skal analyseres

Siden Esbjerg Kommunens 10. klassetilbud - Studie 10 - blev etableret i 2016, har der været et markant fald i elevtallet. Derfor skal tilbuddene nu analyseres. Jakob Lose (V) mener, at det er en brændende platform.

Udvalgets analyse skal også indeholde, hvordan 10. klassetilbuddet i højere grad kan være et springbræt ud i et ungdomsuddannelsesforløb og særligt med fokus på erhvervsuddannelserne.

- Vi har et fravalg i unge mennesker, der vælger 10. klasserne til. Derfor skal vi kigge på, om der er noget, vi kan gøre anderledes, siger Jakob Lose (V), medlem af Børn & Familieudvalget. Han har ikke et bud på, hvorfor der har været tilbagegang i antallet af elever i kommunens 10. klassetilbud. Men det er et af de områder, som udvalget blandt andet skal undersøge.

Esbjerg Kommune: I 2016 valgte 196 elever at gå på kommunens 10. klassetilbud - Studie 10 - i enten Esbjerg eller Bramming, men siden har der været et markant fald i antallet af elever. I 2017 var der 153 elever, mens det i 2018 var faldet til 131 elever. Nu skal §17 stk. 4-udvalget udarbejde en analyse af 10. klassetilbuddene i Esbjerg Kommune for at udvikle muligheder for en nyorganisering af kommunens tilbud.

10. klassernes placering

Anders Winther, der er skoleleder for Esbjerg Ungdomsskole og derved Studie 10, har flere bud på, hvorfor elevtallet er faldet.

- Det står klart, at faldet er sket fra det tidspunkt, hvor 10. klasserne blev samlet og etableret to steder i kommunen - et i Bramming og et i Esbjerg. Derfor skulle eleverne til at rejse længere for at tage 10. klasse, og det er selvfølgelig med i overvejelserne, om man i stedet skal tage på efterskole eller direkte på ungdomsuddannelse. Derudover har der på landsplan været større fokus på at få de unge hurtigere ud på en ungdomsuddannelse, som selvfølgelig også har spillet ind, siger Anders Winther.

Han fortæller, at elevantallet går op og ned. - I Bramming har vi lige nu 58 elever, og til næste skoleår er der allerede tilmeldt 70. Men min opgave er ikke at have en 10. klasse med mange elever, men have de rigtige elever, som drager nytte af et ekstra år, så de kan gå stærkere ind på en ungdomsuddannelse - både fagligt og menneskeligt, siger Anders Winther.