Markant ejendom solgt: Ungdomsskole bliver til boliger

Den gamle Esbjerg Ungdomsskole i Østergade er solgt til Vejle-firma for godt 12,3 millioner kroner - eller cirka tre millioner kroner over den mindstepris, et uenigt Esbjerg Byråd fastsatte.

- Ved ombygningen vil ejendommens arkitektur blive bevaret, og det er rigtig dejligt, at vi nu får skabt endnu flere boliger i Esbjerg midtby på en meget central placering. I vores stræben efter flere indbyggere er attraktive boliger helt afgørende, og jeg er helt sikker på, at der vil blive rift om at bo i en historisk bygning på et meget centralt sted i Esbjerg, siger borgmesteren.

Esbjerg: Den gamle Esbjerg Ungdomsskole i Østergade er solgt til et Vejle-firma, Jansen Ejendomme A/S, og skal omdannes til boliger. Jansen Ejendomme har betalt 12,331 millioner kroner for den bevaringsværdige bygning tæt på Esbjerg Banegård, Broen Shopping og Kongensgade.

Sværdslag i byrådssalen

Oprindelig forsøgte det tidligere Esbjerg Byråd at skabe interesse for ungdomsskolen blandt kommunens boligforeninger i håb om, at de kunne se en idé i at omdanne bygningen til 44 ungdomsboliger, men der var ingen, der havde lyst til at binde an med den 2.300 kvadratmeter store, gamle skole. Esbjerg Kommune sendte også følere ud hos de investeringslystne pensionsselskaber, men ifølge daværende borgmester Johnny Søtrup (V) var de var mere interesserede i at bygge nyt end i at ombygge.

Til sidst besluttede et flertal i Esbjerg Byråd at byde bygningen offentligt ud til en mindstepris på ni millioner kroner, men det skete ikke uden sværdslag på et lukket møde i byrådssalen.

Socialdemokratiet og Enhedslisten var stærkt imod mindsteprisen på ni millioner kroner, da de to partier mente, at mindsteprisen for bevaringsværdige bygninger med en så central placering var alt for lav. Den socialdemokratiske byrådsgruppe argumenterede dengang for en mindstepris på 12 millioner kroner, hvilket Enhedslisten erklærede sig rørende enig i, og det er altså også deromkring, salgsprisen endte med at lande.