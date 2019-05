Esbjerg: Den socialdemokratiske folketingskandidat for Esbjerg By & Fanø, Anders Kronborg, slutter sig nu til en række andre folketingsmedlemmer og ditto kandidater, der har oplevet hærværk mod deres ophængte valgmateriale.

Anders Kronborgs kontrafej på to store banner, der er opsat i private haver ud mod Parkvej, er i tidsrummet fra mandag eftermiddag til tirsdag morgen blevet overmalet med sort spraymaling - henholdsvis påtegnet skæg og briller og noget krimskrams.

- I min kampagne har vi ikke haft råd til reklamerne ved busskurene, så vi her organiseret os med private borgere, der har ønsket at støtte Socialdemokratiet. Jeg kan da sagtens se humoren i det med skægget og brillerne, men jeg er selvfølgelig ærgerlig over at få ødelagt to bannere. Dem har jeg ikke umiddelbart råd til at erstatte, siger Kronborg og fortsætter:

- Men hærværk mod folketingskandidaters plakater og andet valgmateriale er desværre noget, vi allerede har set flere eksempler på i denne valgkamp, og jeg vil da godt opfordre utilfredse borgere til at tage dialogen om politikken istedet. Alle - også dem, der er politisk uenige - er i al fald velkomne i min valgbutik i Smedegade, hvor der er åben fra klokken 10 til 18 hver dag, så lad os nu få en debat i en god tone istedet for det dér, opfordrer Kronborg. Han tilføjer, at hærværket nu ikke skal få lov at ødelægge den gode stemning på det socialdemokratiske valgkampshold i Esbjerg.