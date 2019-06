Markant Esbjerg-advokat slutter karrieren

Efter et 46-årigt langt virke indstiller advokat Jørgen L. Jensen, 75 år, med udgangen af juni sin karriere. I den brede offentlighed var Jørgen L. Jensen kendt som en markant bestyrelsesformand for EfB i næsten 15 år.

- Jeg har gennem årene været begunstiget af at møde mange interessante klienter, flittige og dedikerede personligheder, hvoraf en del tilbage fra 1970'erne fortsat vil være klienter hos Dahl Advokatfirma, når jeg stopper. Mit udgangspunkt for at virke som advokat har været tilgængelighed, engagement og hurtig behandling af sagerne, siger Jørgen L. Jensen.

Foruden et væld af opgaver i erhvervslivet var Jørgen L. Jensen meget markant bestyrelsesformand i EfB Elite A/S i mange år i årene fra 1998 til 2012, hvor Esbjerg igen etablerede sig blandt landets bedste fodboldklubber.

Jeg er privilegeret ved at have de to børnebørn, Totte og Fillip, som spiller henholdsvis fodbold og golf - to interesser, som også har præget og vil præge mit fremtidige liv.

Interessante opgaver

Der har gennem årene været mange spændende og tidskrævende opgaver, og udgangspunktet har til enhver tid været at opnå det bedst mulige resultat for den enkelte klient.

Nogle sager har brændt sig stærkere fast i erindringen end andre og har ledt til yderligere opgaver gennem årene. Blandt mange eksempler kan nævnes: Haahr-brødrenes salg af HTH Køkkener i 1983 og det efterfølgende samarbejde med Henton A/S i Silkeborg - forsøget på at redde Esbjerg Seminarium - Varde Bank og det senere bestyrelsesarbejdet i Sydbank - 15 år som advokat for Kløver Mælk og fusionen med MD - Cocio Chokolademælk tilbage på Esbjerg-hænder - Granly Gruppen A/S og IAT's udvikling - og ikke mindst genrejsningen af Esbjerg fB fra 1998 til 2012, herunder indvielsen af Blue Water Arena i 2009.

Jørgen L. Jensen arbejdede i årene som formand for EFB hårdt og indædt for at forbedre faciliteterne og rammerne for topfodbolden i Esbjerg.

- Når de og andre sager brænder sig fast på nethinden skyldes det utvivlsomt de mange og lange arbejdsdage, hvor det ofte var nødvendigt at tage natten med for at opnå et resultat. I de første år var det retssagerne i byret, landsret og højesteret, jeg primært beskæftigede mig med. Senere har bestyrelsesarbejde i udviklingsorienterede og gode virksomheder flere steder i Jylland - naturligvis også i Esbjerg - optaget det meste af min tid, siger Jørgen L. Jensen.