Esbjerg: Det bliver ikke til et gensyn med Mark Derlago i Esbjerg. Den tidligere Esbjerg Energy-profil lægger skøjterne på hylden for at blive ishockeytræner i Canada.

Den 33-årige canadier, der har spillet i Esbjerg i to omgange, skal fremover være assistenttræner for den canadiske juniorklub, Brandon Wheat Kings, der spiller i WHL.

Rammerne bliver yderst velkendte for Derlago, der selv spillede fire år i klubben som ung - heraf et som kaptajn.

- Mark bliver en fremragende tilføjelse til vores trænerstab. Han er netop stoppet som aktiv spiller og kan derfor nemt relatere sig til vores spillere, siger Darren Ritchie, general manager for Brandon Wheat Kings.

Fordelt over Esbjerg Energy og Aalborg Pirates nåede Mark Derlago tre sæsoner i Metal Ligaen.

Derlago huskes nok bedst for sin rolle på Esbjerg Energys sølvhold fra 2014-2015, hvor han sammen med Andrew Clark og Scott Howes dominerede i den danske liga. Her lavede Derlago 65 point i 36 kampe i grundspillet, samt 27 point i 15 kampe i slutspillet.