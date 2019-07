Maritim skamplet hæves fra havbunden

I godt et halvt år har et skibsvrag tjent som øjebæ ved populær badestrand på Fanø, og selv om man torsdag gik i gang med at fjerne vraget efter lang tids tovtrækkeri, kan præcis det samme ske igen i enhver dansk kystkommune.

- Og det er ganske enkelt ikke godt nok. Jeg deltager derfor meget gerne i en diskussion om, hvordan vi i den slags situationer kan sikre for det første, at skibsvrag eller lignende bliver fjernet, så de ikke er til skade for mennesker eller miljø, og for det andet, at den enkelte kommune holdes skadesløs, siger folketingsmedlem for Socialdemokratiet og medlem af udvalget for landdistrikter og øer, Anders Kronborg (S) fra Esbjerg.

Den forliste kutter RI 524 "James Robert", der var indregistreret i Hvide Sande, forliste 11. januar, og selv om det hurtigt stod klart, at skibet ikke ville komme til at sejle igen, skulle der altså gå mere end et halvt år, inden diskussioner mellem kommune, stat og forsikringsselskab førte til, at det efterhånden ituslåede vrag kunne fjernes.

Fanø: Mens tusindvis af turister valfarter til Fanø for at finde lise i vesterhavsbølgerne, påbegyndte man torsdag fjernelsen af det skibsvrag, der gennem mere end et halvt år har ligget ud for kysten ved Rindby.

Vi er faktisk allerede i gang på trods af, at vi er midt i sommerferien. Jeg synes ikke, at man kan bebrejde os, at vi først ville vide, på hvilket grundlag vi skulle fjerne skibet.

Arbejdet med at hæve kutteren RI 524 "James Robert" fra Hvide Sande ventes at være færdigt fredag. Foto: John Randeris

Udskældt forsikringsselskab

I den forgangne periode har det forsikringsselskab, som RI 524 "James Robert" var forsikret i, Skibsforsikringen Frederikshavn, stået for skud, men den kritik afvises blankt af selskabets bestyrelsesformand.

- For det første ville vi jo ikke have været i branchen i 150 år, hvis vi gik og trak tingene i langdrag på den måde. Vi har faktisk handlet meget hurtigt, for vi fik først her i juli et påbud om at fjerne skibet. I første omgang blev påbuddet stilet til konkursboet efter skibet, men det har vi jo ikke noget med at gøre. Vi er faktisk allerede i gang på trods af, at vi er midt i sommerferien. Jeg synes ikke, at man kan bebrejde os, at vi først ville vide, på hvilket grundlag vi skulle fjerne skibet, siger bestyrelsesformand Michael Holm.

Rigtigt er det, at der først blev udstedt et påbud i juli, og forud er gået en periode, hvor der mellem kommune og statslige myndigheder har været usikkerhed om, hvem der skulle gøre hvad. I sidste ende blev det Fanø, der udstedte påbud mod forsikringsselskabet, men det burde være anderledes, siger byrådsmedlem på Fanø og medlem af den overvejende kommunale miljøorganisation KIMO, Christian Lorenzen (K).

- Jeg har sammen med KIMO sat mig grundigt ind i reglerne, og jeg mener ikke, at der er grund til at snakke om statslige puljer og den slags. Det er selvfølgelig skadevolderen eller skadevolderens forsikringsselskab, der skal betale, og er der tvister, som kan trække tiden ud, skal vi som kommune blot have sikkerhed fra staten for at blive kompenseret for udgifterne til eksempelvis at fjerne et vrag, siger Christian Lorenzen.

Ifølge Lorenzen er problemet snarere, at forsikringsselskaber eller selskaber kan udnytte at stå over for en lille kommune med begrænsede midler.

- Derfor burde det klart være Miljøstyrelsen, der udstedte den slags påbud. Det ville nok kunne få flere til at makke ret, hvis det var staten, de stod over for, og ikke en lille kommune, siger Christian Lorenzen.