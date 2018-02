Marie Key afløser rockmama

Sanne Salomonsen aflyste, da hun har valgt at fokusere på en efterårstour i stedet, og Jesper Møller vil gerne gøre det klart, at der ikke er nogen sure miner. Han håber i stedet, at hun vil komme til næste års festival.

- Vi fik beskeden fra Sannes management, og det er der ikke så meget at gøre ved. Vi har heldigvis været forskånet for aflysninger alle andre år, men nu var gode råd pludselig dyre. Marie Key var heldigvis klar med det samme, siger festivalarrangør Jesper Møller.

Fanø: Mandag måtte Fanø Vesterland meddele, at de havde modtaget et afbud fra Sanne Salomonsen, som ellers var et af hovednavnene på årets festival. I samme ombæring kunne arrangørerne dog præsentere Marie Key som afløser.

"Stilhed, Musik og Mennesker" er et helt nyt koncept på Fanø Vesterland, hvor arrangørerne vil have musikken helt i fokus. Der skal ikke være snak, og baren er lukket. Thomas Dybdahl spiller med sin akustiske guitar, og det er tid til fordybelse.Koncerten finder sted fredag den 18. maj klokken 14 i det store telt.Billetter til festivalen kan købes her: fanoevesterland.dk

Det var samtidig vigtigt for arrangørerne, at de kunne finde en kvindelig afløser for at sikre kønsbalancen i programmet.

Jesper Møller glæder sig i stedet over, at det er lykkes at hive så stærk en afløser ind. Han fortæller, at Marie Key altid har været med på bruttolisten, når de skulle kigge på navne til festivalen.

Nyt koncept

Udover Marie Key kan festivalen også præsentere en ny kunstner og et nyt koncept. Norske Thomas Dybdahl kommer fredag og giver åbningskoncert under et helt nyt koncept "Stilhed, Musik og Mennesker". Koncerten varer 60 minutter og foregår i det store telt, hvor baren vil blive lukket, for at folk kan fordybe sig i musikken. Dermed efterkommer festivalen også et stort ønske fra publikum.

- Vores gæster har udtrykt stort ønske om koncerter, hvor folk ikke snakkede. Folk har været kede af at stå til intimkoncerter, hvor der er gået fodboldsnak i den i baren. Det vil vi gerne prøve at imødekomme her. Bagefter skal der dog stadig være plads til festival og fuld fart frem, forklarer Jesper Møller.

Netop fuld fart frem er også, hvad festivalgæsterne kan glæde sig til, når det sidste hovednavn præsenteres.

- Jeg kan sige så meget, at det bliver det stik modsatte af Thomas Dybdahl. Vi lukker fredag aften med et brag, lover Jesper Møller.

Sidste hovednavn bliver offentliggjort i løbet af februar. Selve festivalen foregår 18.-19. maj.