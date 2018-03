Marianne skal skaffe viden om kirken

Ribe: Når ferietiden rammer Danmark, og mange mennesker rejser i sommerhus og hotel, ændrer mulighederne for kirken sig.

For at blive klogere på, hvordan kirken udnytter sine muligheder i sommerlandet, har Folkekirkens Videns og Uddannelsescenter netop ansat Marianne Houmøller til at samle viden ind. Hun er ansat i en projektstilling og skal finde informationer, som skal bruges blandt andet af menighedsrådene i Aalborg, Viborg og Ribe stifter.

FUV har det faglige ansvar og skal stå for undersøgelsen. Det sker under ledelse af Hasse Neldeberg Jørgensen, projektleder på "Kirken på landet", der netop har "kirken og sommerlandet" som et af sine særlige indsatsområder.

- Vores nye projektmedarbejder får en central rolle i forhold til at sikre et solidt fundament for ikke bare konkret lokale kirkelige aktiviteter, men skal også være med til at bidrage til en øget opmærksomhed på både sogne-, provsti og stiftsniveau, siger siger biskop Elof Westergaard i en pressemeddelelse.

- I en tid med en ændret demografisk struktur og en stærk tradition for at tilbringe ferier i f.eks. sommerhusene, er det vigtigt at have vi får mere viden om de muligheder og udfordringer, der er for kirken i sommerlandet, fortsætter biskop Elof Westergaard.

Marianne Houmøller er uddannet antropolog fra Aarhus Universitet, og har i forbindelse med sine studier udført feltarbejde indenfor det sundhedsvidenskabelige område. Hun har også en mangeårig tilknytning til kirken, senest Gellerup kirke i Aarhus.

Marianne Houmøller er tiltrådt stillingen 1. marts.