Margrethe Vestager fangede de unge

De unge havde tydelig respekt for Margrethe Vestager, der talte helt jordnært om 100 millioner kroners bøder og kampene med nogle af verdens allerstørste firmaer som Google, Facebook og Amazon. Margrethe Vestager er vel det tætteste, Danmark kommer på at have en international, politisk rockstjerne.

Esbjerg: EU's konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, og det radikale medlem af Europaparlamentet, årets energipolitiker, Morten Helveg Petersen, formåede at fange de unge på Erhvervsakademi SydVest (EASV) ved et arrangement for 150 af de studerende i Esbjerg.

Vigtig for Esbjerg

-Vi er ret stolte over, at det er lykkedes at lokke to så markante europæiske profiler til Esbjerg og til EASV, siger rektor Henrik Larsen, der står bag besøget.

Rektor Henrik Larsen EASV påpeger, at Vestager og Helveg både er højaktuelle og meget relevante for Esbjerg af flere årsager:

- Margrethe Vestager har som konkurrencekommissær i den grad formået at gøre EU og kommissionen synlig og interessant. De sager, hun tager fat i, får stor indflydelse på det erhvervsliv, de studerende inden længe bliver en del af. Morten Helveg Petersen fokuserer skarpt på energipolitikken, hvilket må siges at være yderst relevant for Esbjerg. Det er selvfølgelig også interessant for byen, der har tradition for tæt samhandel med England, at få lejlighed til at drøfte Brexit med to fremtrædende EU-profiler, uddyber Henrik Larsen.