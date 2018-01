Marcipan uden mandler og skolebørn uden skoletasker

Byggeri og fattigdom var to store temaer, da socialdemokrater mødtes til en nytårskur på Bramming Egnsmuseum. Museet leverede historien om Tonnes Tonnesen, hvis hjerte bankede for både hans mange byggerier og de fattige i Bramming. Ulla Koman-Mejer satte fokus på, at der også i dag bor økonomisk svage borgere i Bramming.

Tonnes Tonnesen uddannede sig som håndværker og endte med at blive Brammings store byggematador. Byggeboblen var ellers brast i 1897-98, hvor byggegrundenes spekulanter tabte mange penge, heriblandt købmand Skou og Guttorp Sørensen, som havde bygget Kikkenborg Hotel. For ikke at tale om læge Fenger, som Fengers Allé er opkaldt efter, og som rejste til USA i nattens mulm og mørke, fordi han skyldte så mange penge.

- Han var blandt andet meget optaget af Peter Sabro og hans oprettelse af "Børnenes og de Forurettedes Værn", og sammen med Sabro gik han mod Stavning i partiet og mente, at man skulle støtte de fattige i samfundet frem for fagforenings- og partimedlemmerne, sagde Mogens Hansen.

Og derfor startede eftermiddagen da også med et historisk foredrag med Mogens Hansen, da Esbjerg Omegn-kredsen af Socialdemokratiet lørdag havde inviteret til nytårskur på netop Bramming Egnsmuseum. Meget passende havde Mogens Hansen valgt socialdemokrat og brammingenser Tonnes Tonnesen, som levede fra 1872 til 1955. I den tid byggede han over 40 huse i Bramming, ligesom stod bag byggeriet af Gredstedbro Hotel samt syv broer over åer og kanaler i området.

Fattige familier i Bramming i dag

Tonnes Tonnesen fandt altså et hul som bygmesteren, der satte gang i byggeriet igen. Og bygge gjorde han. Så effektivt, at hans kone Maren Kirstine Tonnesen brokkede sig over at måtte flytte hus over 20 gange, fordi Tonnes solgte det hus, de boede i.

- Maren selv var i øvrigt også en meget aktiv kvinde i diverse organisationer, og hun var ligesom sin mand optaget af de fattige. Derfor udgav hun en kogebog, hvor man blandt andet kan læse, hvordan man laver marcipan uden brug af mandler, forklarede Mogens Hansen.

Også det nyvalgte byrådsmedlem Karen Sandrini (S) var på talerstolen og tale om nutidens byggeri, og byrådskollegaen Ulla Koman-Mejer mindede om, at der stadig er fattigdomsproblemer at tage sig af.- Lige nu er der 15-20 familier i Bramming, som ikke kan få livet til at hænge sammen, fordi de er økonomisk trængte. Deres børn - som også er vores børn - går ofte sultne i seng og har aldrig fået et nyt penalhus eller en ny skoletaske, sagde Ulla Koman-Mejer og slog til lyd for mere fællesskab og frivillig hjælp mennesker imellem.