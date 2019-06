Marc Uhd har selv spillet håndbold i børne- og ungdomsrækkerne, men da talentet ikke rakte så langt som spiller, besluttede han sig for at kaste sig over trænergerningen, hvor han har haft stor succes - især i et godt samarbejde med Kim Nikolajsen på ungdomsfronten. Det var således Marc Uhd, der var træner, da det talentfulde mandskab fra UH Esbjerg i april 2013 blev dansk mester i U18 ved i to kampe at slå Bjerringbro FH. Den første kamp på udebane vandt UH Esbjerg med 26-23, men tabte returkampen med 25-26 i Blue Water Dokken i den måske bedste ungdomskamp, der nogensinde er spillet i Esbjerg i overværelse af 1400 tilskuere. UH Esbjergs hold talte spillere som Jacob Holm, der nu er med hos Füchse Berlin, og som søndag blev kåret til Man of the Match mod Færøerne, Mark Nikolajsen, nu Lemvig Thyborøn, Pelle Schilling, Mathias Jørgensen og Andreas Madsen.

De skulle blive i Esbjerg

- Da jeg arbejdede i UH Esbjerg, havde vi et kæmpeproblem med at fastholde de unge spillere, så de ikke skulle få lyst til at flytte for at få lov til at spille elitehåndbold. Det gjaldt blandt andre spillere som Jeppe Riber, Tim Winkler og Jonas Langerhuus for blot at nævne nogle af dem. Det var derfor, at jeg og Kim lavede et projekt, som skabte resultater. Kim har derfor en stor andel i min udvikling som både træner og rent menneskeligt. Kim og hans familie betyder meget for mig, og Kim er den første jeg ringer til, hvis jeg har et eller andet problem, fortæller Marc Uhd.

Marc Uhd har også været talentudviklingschef i Næstved-Herlufsholm og lærer på Herlufsholm Kostskole.

Desuden har han været talenttræner under DHF både i Øst og Vest.

Marc Uhd er søn af Henning Uhd, som bor i Hjerting. Selv bor Marc i Nærbø, hvor han har kontrakt et år mere.

- Jeg er meget glad for at være træner i Nærbø, der er en god og sund klub med fine værdier, men jeg tvivler på, om jeg fortsætter i klubben, når kontrakten udløber. Min mor døde i februar 2018, og for at støtte min far, bor jeg hos ham, når jeg er hjemme hver 3. eller 4. uge. Heldigvis er min søster i Aarhus flink til at besøge min far, siger Marc Uhd.