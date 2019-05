Marbækdagen sætter fokus på valg i naturen

Årets udgave af Marbæk- og nationalparkdagen finder sted under overskriften "Brug naturen - dit valg". Dagen byder på oplevelser i det fri for hele familien.

I Esbjerg Kommune er Myrthuegård basen for dagen, og herfra kan gæsterne udforske vaden, skoven og gården. Dagens program byder på forskellige aktiviteter, og rundt ved posterne står 150 frivillige klar til at sørge for, at dagen bliver en god oplevelse. Gæsterne kan blandt andet opleve Esbjerg Kunstmuseum, Guldager Highland Cattle, Hjerting Folkedansere, bogbussen, Hedeselskabet, Naturkøkkenet, Esbjerg Fotoklub og Danmarks Naturfredningsforening, ligesom de kan møde astronomer, ornitologer og skovfolk.

Esbjerg: Søndag 26. maj er en særlig dag i Danmark og Europa, hvor både demokratiet og naturen bliver fejret. Foruden EU-valget er det tid til den 24. udgave af Marbækdagen, som i en årrække har haft selskab af nationalparkdagen, der samler Europa om at sætte pris på naturen. "Brug naturen - dit valg" er derfor meget passende temaet for Marbæk- og nationalparkdagen, der præsenterer nogle af de mange muligheder for gode oplevelser i naturen.

Vadehavet kommer forbi

For første gang kommer Nationalpark Vadehavets skib "Vadehavet" forbi og lægger til ved engen nord for Myrthuegård. En anden nyhed i programmet er en udstilling af kunstnergruppen "Tidevand - Vestjyske Akvarelmalere", som sætter fokus på insekters skønhed og store betydning. Som endnu et nyt tiltag deltager Esbjerg Kommune med information om udviklingen af Marbækgård som trailcenter.

Dagens program varer fra klokken 10.00 til 16.00, og lederen af Myrthue - Natur, Kultur & Læring, Dorte Vind, glæder sig til en dag med naturens mange muligheder som omdrejningspunkt:

- Det er en søndag, hvor vi helt naturligt sætter fokus på valg. Naturen ligger åben for os, og vi har nærmest uendelige muligheder for at bruge den til lige netop det, der giver mening og værdi for os hver især. Marbæk- og nationalparkdagen er en oplagt anledning til at finde inspiration til gode oplevelser og aktiviteter i naturen, siger Dorte Vind i en pressemeddelelse.