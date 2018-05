Marbækdagen er en håndsrækning til naturen

Aktiv i naturen, dette års temaet på den 23. Marbækdag, falder sammen med en undersøgelse, der viser, at børn opholder sig langt mindre i naturen end deres forældre og bedsteforældre. Et billede, der sagtens kunne genkendes omkring Myrthuegård søndag.

Esbjerg: Der bliver lavet pandekager over bål, Naturbussen tøffer rundt og familier deler de medbragte madpakker i skyggen af det store æbletræ.

Det er 23. gang, at på Natur - og Kulturformidlingscentret Myrthuegård i udkanten af Marbæk Plantage er omdrejningspunktet for Marbækdagen, som i en årrække også har haft selskab af Nationalparkdagen. I år er temaet Aktiv i naturen, og spørger man hos Danmarks Naturfredningsforening er der ingen tvivl, at Esbjerg Kommunes traditionsrige arrangement, som hvert år tiltrækker tusindvis af børn, unge og ældre, er en vigtig og betydningsfuld begivenhed.

Der er nemlig noget, som er helt ude i skoven, viser en dugfrisk undersøgelse, som Gallup har lavet for naturfredningsforeningen. Den konkluderer, at naturen er verdens bedste legeplads. Og hvis børn jævnligt leger der, så bliver de både sundere, gladere og klogere. Alligevel får børn i dag alt for lidt natur.

Ifølge undersøgelsen kommer kun 29 procent af børnene ud i naturen hver dag i løbet af sommerhalvåret, hvorimod tallene er noget anderledes for de forrige generationer. Da deres forældre var børn, var således 36 procent ude hver dag, mens 55 procent af bedsteforældrene kom ud dagligt.

Det har fået præsidenten for naturfredningsforeningen til at slå alarm.

- Hvis vi skal løse klima- og biodiversitetskriserne, skal vi starte med børnene. Børn skal vide mere om naturen, dens ressourcer og kredsløb. For børn, der kender og elsker naturen, er også bedre til at passe på den, fastslår Maria Reumert Gjerding.