Mangler værtsfamilier: Udvekslingsstudenter er strandet på Ribe Ungdomshøjskole

Ribe: Det har vist sig at være ualmindeligt meget op ad bakke for udvekslingsorganisationen AFS Interkultur at finde værtsfamilier til årets udvekslingsstudenter.

Det er ikke et hotelophold de ønsker

- Vi oplever desværre, at det er sværere at få familier til at melde sig som værtsfamilie, end det var for nogle år siden. Mange er bange for, at de ikke kan være en god nok værtsfamilie, men hvis man har lyst, plads og hjertet på det rette sted, så er man helt sikkert en god nok, siger Anne Lippert.

- Det er faktisk vigtigt, at udvekslingsstudenten indgår i familielivet på lige fod med andre familiemedlemmer. Det betyder også, at der er plads til, at far går til fodbold tirsdag og torsdag, og at mor går til gymnastik om tirsdagen. De unge kommer ikke for at opleve et hotelophold. De kommer for at opleve dansk kultur og det danske familieliv, forsætter Anne Lippert og forklarer, at de unge mennesker er her indtil juni 2020, så man kan have dem boende indtil da, eller man kan blive velkomstfamilie i 8-10 uger.

Hvis du og din familie er nysgerrige på at blive værtsfamilie eller har spørgsmål, er man meget velkommen til at kontakte Pernille Elkjær fra AFS Interkultur på tlf. 38322306. Hun kan fortælle mere om at være værtsfamilie, og man kan få mere at vide om de unge og deres ophold i Danmark.