Manglende afklaring om taxakørsel skaber utryghed på Fanø

Siden planerne for taxa og visiteret kørsel i efteråret kom frem, har der været stor usikkerhed blandt borgerne på Fanø. For hvad kommer der til at ske ved begyndelsen af det nye år? Kirsten Bornich er en af flere borgere, der frygter, at hun bliver nødt til at flytte fra øen.

FANØ: Under valgkampen op til kommunalvalget i november var en af de varmeste kartofler den kollektive transport og taxakørslen på Fanø. Under flere dramatiske vælgermøder blev der sat spørgsmålstegn ved de beslutninger, som man i løbet af efteråret havde taget, og ved et byrådsmøde endte man med endnu engang at tage stilling til, om man havde truffet de rigtige valg. Men nu er sagen klar. Fra den 1. januar 2018 er der som udgangspunkt ingen taxakørsel på Fanø. Og det bekymrer flere borgere, der ikke ved, hvordan de skal komme omkring efter nytår. En af dem er Kirsten Bornich fra Rindby Strand. Hun lider af nyresvigt og nervebetændelse i begge ben. Derfor er hun dårligt gående og kan ikke gå mere end hundrede meter af gangen. For hende er det en katastrofe, hvis man ikke kan få en taxa efter nytår. Det vil nemlig tvinge hende til at blive inde i hverdagene. - Ifølge planen kommer bussen kun tæt nok på mig i weekenderne. Og da jeg ikke er godkendt til visiteret kørsel, føler jeg mig virkelig usikker på fremtiden. Jeg er bange for, at jeg bliver nødt til at flytte fra øen. Og det vil jeg nødigt, da jeg elsker at bo her, siger hun. Formand for Erhvervs- natur- og teknikudvalget, Fanø Lokallistes Kristine Kaas Krog, erkender, at det er problematisk, at det nye år starter lidt usikkert. Men hun forsikrer, at man arbejder på sagen. - Byrådet er også bekymret på vegne af de borgere, der har brug for taxa. Og vi arbejder på at få en løsning i stand. Men indtil da bliver vi nødt til at henvise til at borgerne tager bussen, siger hun og uddyber: - Forvaltningen arbejder både på en løsning med lokal taxadrift og med Esbjerg Taxa. Men vi ser tiden an. Det kommer også an på den nye taxalov, der netop er vedtaget, siger Kristine Kaas Krog.

