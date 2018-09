Mange tusinde til hestival i Tjæreborg

- Jeg er først og fremmest kommet her i dag, fordi der altid plejer at være nogle gode tilbud. De ridebukser jeg har købt koster normalt 1300 kroner. I dag fik jeg dem for 349 kroner, så det er da en besparelse, der kan mærkes, siger Henriette Nielsen.

Stor vækst

Tina Præstiin driver sammen med sin mand, Bent, firmaet TK Rideudstyr.

- Vi startede for 12-13 år siden med at holde vores årlige hestival en lørdag i midten af september. Det første år kom der 400. Det syntes vi selv var flot, men siden er det vokset helt vildt, så i dag forventer vi at nå op på over 7000 gæster, siger hun.

Hvor meget der omsættes for på sådan en lørdag er en forretningshemmelighed, men i følge Tina Præstiin er det ikke nødvendigvis en guldrandet forretning.

- Vi sælger en del varer med op til 80 procents rabat, så der er altså en del var vi sælger uden fortjeneste. Men vi har en superhyggelig dag. Til daglig har vi ti medarbejdere, men i dag har vi derudover 40-50 frivillige, som hjælper til. Det er vi utrolig glade for, siger hun.