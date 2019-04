Mange rygter i forbindelse med knivstikkeri i Esbjerg

Mange rygter

Mange af områdets beboere var samlet omkring det afspærrede område, og der gik masser af rygter, men ingen kunne med sikkerhed sige, hvad der var var foregået.

- Jeg har hørt, at hun skulle være blevet stukket med kniv i hovedet og være blevet ramt i hjernen, fortalte en person, mens en anden havde hørt, at politiet havde været på både Hostrups Allé og i Fakta på Søndergårdsvej for at afhøre folk til sagen. Nogle mente også at vide, at der var tale om et opgør i narkomiljøet.

Ved Spar-butikken var det også rygter, der florerede, og ikke megen konkret viden.

Politifolkene på stedet var tavse som graven og henviste til kommunikationsafdelingen, men derfra er der ikke kommet nyt om kvindens tilstand eller alderen på hende eller den anholdte person i sagen.

I børnehaven, der ligger lige på den anden side af gaden, havde pædagogerne trukket børnene væk fra legepladsen, der ligger ud til parkeringspladsen.

Klokken 12.53 blev afspærringstapen pakket sammen, parkeringspladsen frigivet, og politiet forlod igen stedet.