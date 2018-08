Mange med diabetes får ikke undersøgelse for nyresygdom

Sydvestjysk Sygehus undersøger ikke altid nyrefunktionen hos voksne med diabetes, som de skal. Det viser de nyeste tal for kvaliteten af diabetesbehandlingen i Danmark. Diabetesforeningen frygter, at mange kan blive ramt af alvorlig nyresygdom uden at vide det.

Diabetisk sygdom er en beskadigelse af de små blodkar i nyrerne i en sådan grad, at det påvirker deres funktion.Sygdommen opstår hos cirka 30 procent af alle personer med type 1 og type 2-diabetes ifølge Steno Diabetes Center Copenhagen. Nedsat nyrefunktion øger risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdom, som er den hyppigste dødsårsag, når man har diabetes. En rapport fra KORA anslog i 2012, at diabetisk nyresygdom koster regioner og kommuner omkring en milliard kroner årligt.

Frygter flere får nyresygdom

Dermed risikerer alt for mange diabetikere i Sydvestjylland at udvikle tegn på diabetisk nyresygdom uden at vide det. Det frygter faglige direktør i Diabetesforeningen, Kristian Johnsen.

- Det er meget problematisk, at sygehuset ikke kommer i mål med at få undersøgt patienternes urin. Dårlig nyrefunktion kan i værste fald føre til nyresvigt, der betyder, at man skal i livslang dialyse eller har brug for en nyretransplantation. Det siger næsten sig selv, at det er voldsomt indgribende i den enkelte diabetikers liv, siger han. Antallet af diabetespatienter, der ikke får målt deres urin på Sydvestjysk Sygehus kan dog vise sig at være endnu højere, da databasen som nævnt kun måler på prøvetagning foretaget hvert andet år og ikke hvert år, som ellers anbefales.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Diabetes Ambulatoriet på Sydvestjysk Sygehus.