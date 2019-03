Maner rygte til jorden: Der er masser af billetter til indvielsen af isarenaen

Esbjerg: Der går rygter på, at der er udsolgt af billetter til den første kamp i den nye isarena i Esbjerg søndag den 10. marts klokken 19.00 mellem Esbjerg Energy og Frederikshavn, men disse rygter maner direktøren for Esbjerg Energy, Peder S. Krogsgaard, til jorden eller i denne sammenhæng snarere til isen.

- Vi håber alle sammen i Esbjerg Energy, at der bliver udsolgt, men jeg kan berolige en masse ishockeyfans med, at der er masse af billetter tilbage. Billetsalget åbnede først tirsdag den 5. marts, og de kan bestilles online via vores hjemmeside, fortæller Peder S. Krogsgaard.

Direktøren oplyser, at der er cirka 400 sæsonkortholdere, og at der kommer 600 til VIP-arrangementet inden kampen, og at nogle af pladserne er reserveret til kommunen, sponsorer eller husets venner, således at omkring 1250 billetter på forhånd er væk. Den nye isarena til knap 70 millioner kroner har plads til 4.100 tilskuere, så derfor kan folk roligt begynde at bestille billetter og være med til at gøre dagen til en festdag for Esbjerg Energy og byen, slutter direktøren.

I øvrigt er der ikke andre store lokale sportsbegivenheder, som kolliderer med ishockeykampen søndag aften. EfB spiller søndag klokken 14.00 på udebane mod SønderjyskE i Haderslev, mens Team Esbjerg møder russiske Kuban Krasnodar søndag klokken 13.00 i Blue Water Arena. Endelig spiller Ribe-Esbjerg HH først mandag den 11. marts ude mod Ringsted i en ny spændende tv-kamp.

- Fredag klokken 11.00 er der overdragelsesforretning på den nye isarena til bygherren, Esbjerg Kommune, hvor vi gennemgår projektet med folk fra kommunen, oplyser projektleder Jan Mølgaard fra totalentreprenøren K.G. Hansen & Sønner med hovedsæde i Grindsted.

Lørdag den 16. marts fra klokken 13.00-15.00 inviterer Esbjerg Kommune og Sport & Event Park Esbjerg i øvrigt til en gratis skøjtetur i isarenaen. Her kan man også høre nærmere om projektet og blive vist rundt i Granly Hockey Arena.