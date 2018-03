Mandøs nye restaurant er klar til påske-rykind

- De seneste to måneder har vi knoklet med at male, opsætte nye lofter og udskifte møblerne i cafeen. Vi har malet den store sal, og i værelsesfløjen er vi godt i gang med at udskifte gulve og lave fællesrum, opholdsstue og et fælleskøkken. Der bliver også et rum med bordfodbold, så børnene og de unge har noget at lave, hvis vi skulle få en regnvejrsdag på Mandø. I forhold til tidligere får vi langt bedre faciliteter til de gæster, som kommer og overnatter hos os, fortæller Berit Nielsen.

Daglig drift

Sammen med svigerdatteren Vinnie skal hun stå i spidsen for den daglige drift af Klithus Mandø og den nye restaurant Vadehavet.

Udgangspunktet for den nye restaurant bliver, at der dagligt vil være åben for spisende gæster ved frokosttid, og i højsæsonen fra den 1. juli til 1. september vil der så også være aftenåbent på den nye restaurant.

- Vinnie og jeg udgør et godt team. Så det skal vi nok få til at køre. Men jeg kører også traktorbus, så jeg vil ikke være her hele tiden. I højsæsonen i sommerperioden skal vi have ansat tre ekstra medarbejdere. To på fuld tid og én på deltid. Vi forventer at få rigtig meget at lave i højsæsonen. Men i næste weekend har vi for eksempel også en 75-års fødselsdag for gæster med fuld forplejning. En stor del af selskabet bliver og overnatter på vore værelser. Så alt i alt håber vi på, at vi kan være med til at trække flere gæster til Mandø hen over hele året, siger Berit Nielsen.