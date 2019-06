Mandøbus-ejer tilbyder grund på Mandø til ny p-plads

Mandø: Endnu engang er et brev fra ejer af Mandø Kro og Traktorbusser, Erling Hansen, til Esbjerg Kommune forsvundet.

Tidligere på foråret fortalte JydskeVestkysten, hvordan Erling Hansen 5. marts personligt afleverede spørgsmål til 14 byrådsmedlemmer fra kommunens Teknik & Byggeudvalg og Plan & Miljøudvalg på rådhuset i Esbjerg. Spørgsmålene nåede aldrig frem, og han fik intet svar. Dette skete først i marts 2019, hvor JydskeVestkysten stillede Erling Hansens spørgsmål til embedsværket hos kommunen efter larmende tavshed fra både forvaltning og politikere.

Nu er det sket igen.

I en sag vedrørende en ny parkeringsplads på Mandø, der efter al sandsynlighed skal ligge syd for Mandø By, afleverede Erling Hansen i marts 2019 et skriftligt tilbud til kommunen om, at han gerne afstår et areal tæt ved Mandø Mølle, så man på den måde undgår, at alle biler og turistbusser skal igennem Mandø By for at parkere.

- Vi har hos Mandø Kro og Traktorbusser skriftligt tilbudt Esbjerg Kommune et grundstykke til en P-plads nord for Mandø by, tæt ved møllen ved kommunevej og kloak. Her vil biler og turistbusser ikke skulle igennem byen, og man vil ikke skulle anlægge en ny vejstrækning øst om Mandø By. Men kommunen svarer ikke, siger Erling Hansen, der heller ikke mener det er fair konkurrence, at kommunen vil bruge flere millioner kroner på en ny p-plads med servicefaciliteter, hvor Mandøbussen også kan komme til at holde. Denne plads vil ligge tæt ved Mandøbussens spisested Restaurant Vadehavet, og samtidig langt væk fra Mandø Kro og Traktorbussers egen parkeringsplads og spisested ved Mandø Kro, nord for Mandø by.