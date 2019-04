Mandø ønsker en omfartsvej øst om byen

MANDØ: På Mandø ved de godt, at det nok ikke bliver hverken i år eller næste år de får en omfartsvej øst om Mandø By. Men ikke desto mindre er det et ønske øens fællesråd arbejder for at realisere, og det er også et ønske, som politikerne i Esbjerg Kommunes økonomiudvalg vil blive præsenteret for, når økonomiudvalget kommer på besøg på Mandø den 29. maj.

Ikke mindst i sommerhalvåret er der megen trafik - og også tung trafik - som kører ind gennem Mandø By, og det er den trafik Mandø-boerne gerne vil have ledt uden om byen for at sikre, at gående, cyklister og andre bløde trafikanter ikke risikerer liv og lemmer.

I næste weekend, lørdag den 13. april, holder Mandø Fællesråd, som er Mandø-boernes talerør over for kommunen og andre offentlige myndigheder, generalforsamling på Mandø Kro, og her er øens trafikale udfordringer ét af de emner, som tages op til debat.