Lisbeth Bunde er formand for Mandø Museum, og hun fortæller, at hovedparten af de canadiske og engelske familiemedlemmer, som kommer til Mandø i næste uge tidligere har besøgt Mandø.

Arrangementet på Mandø i næste uge er kommet i stand på foranledning af Mandø Museum, og udover at markere 75 års dagen for nedskydningen af flyet, som var af typen Halifax, markeres det også, at bogen "Mandø og Halifaxen" udkommer. Den er skrevet af pensioneret journalist Lars Borberg fra Nordjyske samt Søren Flensted, som er ekspert med en yderst detaljeret viden om fly, som deltog under 2. verdenskrig over det danske luftrum.

MANDØ: Et canadisk Royal Air Force fly blev natten til den 24. august 1943 skudt ned af tyskerne, da flyet fløj nordvest for Mandø. Piloten Roy McLernon samt tre besætningsmedlemmer overlevede. Piloten blev efterfølgende reddet af lokale borgere på Mandø, og han blev i nattens mulm og mørke sejlet til Esbjerg. Det sørgede skipper Knud Hansen på båden Karen af Mandø for, og i Esbjerg blev piloten modtaget af folk fra den lokale modstandsbevægelse.

Programmet for arrangementet på Mandø, hvor familierne til det nedskudte Royal Air Force fly deltager er således: Torsdag den 23. august, klokken 20: mindehøjtidelighed i Mandø Kirke for de tre besætningsmedlemmer, som døde. Fredag den 24. august: klokken 10: tur med hestevogn til Knudedyb, hvorfra man kan se ud i Vadehavet i den retning flyet styrtede ned. Klokken 13: åbent hus i Mandø Museum og udgivelse af bogen "Mandø og Halifaxen", skrevet af Lars Borberg og Søren Flensted. Klokken 15: Reception på Mandø Kro samt foredrag ved forfatter Søren Flensted. Alle er velkomne

Følelsesladet

- Men de har besøgt øen hver for sig - og de kender ikke hinanden. Derfor bliver det givetvis specielt, og det bliver nok også følelsesladet, når de nu mødes. De fleste af dem er jo oppe i årene, og vi må nok regne med, at denne markering af 75 året for nedskydningen af flyet over Mandø bliver den sidste markering. Men samtidig betyder udgivelsen af bogen om nedskydningen af flyet så også, at historien fastholdes, så den kan gives videre til kommende generationer, siger Lisbeth Bunde.

Blandt de folk med stor tilknytning til Mandø, som deltager i næste uge er Børge Hansen, som bor på Mandø og er søn af skipper Knud Hansen, som sørgede for at sejle det nedskudte flys kaptajn, Roy McLernon, til Esbjerg. Med er også Lissi Holm Bundesen, som bor på Mandø i sommerhalvåret. Hendes nu afdøde mand, Hartvig Bundesen - plus dennes brødre - var også med i 1943 til at redde de overlevende fra flystyrtet og finde skjulesteder på Mandø, ligesom Hartvig Bundesen, som kunne tale engelsk også fungerede som tolk i kølvandet på nedskydningen af flyet.