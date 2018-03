Mandø-legeplads får navn efter Velux-stifter

Som Mandø i gamle dage

Efter dåbstalen fik øens tre eneste børn, Signe, Tobias og Julie, æren af at klippe snoren og begynde legen på Villums Legeplads.

- Legepladsen er inspireret af øen, naturen og hvordan man som barn har leget på Mandø i gamle dage, forklarer Birgit Pedersen, næstformand i Mandø Fællesråd og tovholder på legepladsprojektet.

Legepladsen er privat, idet den et skænket til Mandø Fællesråd, der fremover selv står for drift og vedligehold. At det er den løsning, man er endt med, skyldes at Esbjerg Kommune i første omgang afviste Mandøs ønske om en nye legeplads, og i stedet opfordrede fællesrådet til at søge midler via fonde. Finansieringen fandt man via private donorer i form af familien Kann Rasmussen, der nu har overdraget legepladsen til Mandø Fællesråd.