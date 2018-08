Mandø kommer på det store biograflærred

Et hollandsk filmhold har netop været tre dage på Mandø for at lave optagelser til en kommende biograffilm - Silence of The Tides - som skal blive til en poetisk, filmisk fortælling om verdens største tidevandsområde, Vadehavet.

MANDØ: Det bliver en film, hvor naturen kommer til at spille hovedrollen. En film, hvor årstidernes skiften, naturens lyde, lyset, mørket, dyrelivet og samspillet mellem menneske og natur bliver de bærende elementer. Det bliver en film uden tale, interviews og instruerede skuespillere. Men til gengæld skulle det gerne blive et stemnings- og sansemættet filmisk epos om verdens største tidevandsområde, Vadehavet. Det fortæller filmens instruktør, hollandske Pieter-Rim de Kroon, som er en hollandsk filmfotograf og instruktør, som har vundet adskillige filmpriser i både sit hjemland og i det store udland. I denne uge har Pieter-Rim de Kroon sammen med et par andre fotografer på filmen været tre dage på Mandø for at optage sekvenser til filmen, som er planlagt til at komme på det store biograflærred i 2020. - Én af de specielle ting ved Mandø er transporten med traktorbusserne til øen. Det har vi filmet. Vi har også lavet optagelser med et fast kamera, hvor man ser, hvordan tidevandet stiger langsomt, og så har vi filmet, hvordan menneskene er tæt forbundet med havet i form af en middag på Vaden, som skal give beskueren en fornemmelse af den cyklus med havets skiften, som er noget helt specielt for Vadehavet, fortæller Pieter-Rim de Kroon. Det hollandske filmhold skal lave optagelser fra Den Helder i Holland som det sydligste punkt i Vadehavet til Ho Bugt som det nordligste punkt, og Pieter-Rim de Kroon understreger, at filmholdet kommer til Mandø igen til vinter og laver nye optagelser. - I filmen kommer man også til at opleve Vadehavet, når det stormer, og landskabet vil være dækket af is og sne, fortæller han.

Vadehavet Vadehavet strækker sig over en 500 kilometer lang strækning fra Den Helder i Holland til Ho Bugt. Mellem 12 og 15 millioner trækfugle bruger hvert år Vadehavet som yngleområde. Der er 43 beboede og ubeboede øer i hele Vadehavets område. Øer, som samlet beboes af cirka 80.000 mennesker.Optagelserne til filmen "Silence of The Tides" finder sted fra foråret 2018 til sommeren 2019. Filmen er planlagt til at vare 80 minutter, og skal efter planen have premiere i løbet af 2020.