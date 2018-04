Mandø har udsigt til at få vigtigt tilskud

Folketingsmedlem Carl Holst, (V) og formanden for Mandø Fællesråd, Claus Christensen, på Mandøs nye flotte legeplads. De glæder sig over udsigten til, at Mandø nu får del i et transporttilskud, som gives til erhvervslivet på de danske småøer. Den orange bold, som Carl Holst har under foden tilhører Claus Christensen hund, som også var med på legepladsen torsdag formiddag. Foto: Ole Maass.

MANDØ: Mandø er en ø, som godt nok hverken har bro eller færgeforbindelse, men en vej man kan køre ad, når der ellers ikke er højvande to gange i døgnet. På trods af, at Mandø er én af de mindste danske øer, har øen hidtil ikke kunnet få del i den pulje for transportstøtte til de danske småøers erhvervsliv, som Økonomi- og Indenrigsministeriet etablerede i 2015. Det bliver der nu efter alt at dømme lavet om på, og årsagen er, at folketingsmedlem Carl Holst, (V), har presset på over for økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille om at tage Mandø med ind i puljen af de øer, som får del i støtten. - Ordningen med transportstøtte til småøerne skal evalueres i næste måned, og her har jeg bedt indenrigsministeren om at tage Mandø med ind i puljen. Selvom Mandø hverken har færge- eller broforbindelse til fastlandet har øen nøjagtig de samme udfordringer som de andre danske småøer. Udfordringer for øens erhvervsdrivende med større transportudgifter til og fra øen. Da Mandø første gang fik nej til at komme med i puljen for to år siden hed det sig, at det ville skabe præcedens, så andre tyndt befolkede områder kunne kræve de samme vilkår. Men det er ikke korrekt, fordi Mandø ligger i Vadehavet og er afskåret fra fastlandet af højvande to gange i døgnet. Så det argument har ikke nogen gyldighed, siger Carl Holst.

Ekstra takst Claus Christensen, formand for Mandø Fællesråd, glæder sig over, at der nu er udsigt til, at Mandø kommer med i ordningen. - Vi har regnet ud, at for øens virksomheder koster transport af varer 110.000 kroner ekstra. Det gælder ikke mindst for Brugsen, men også Mandø Event, øens landbrug, Klithus Mandø og Mandø Bed & Breakfast. Når Danske Fragtmænd skal levere varer til øen opkræver de en ekstra takst. De fleste varer til øen leveres til Vester Vedsted, fortæller Claus Christensen. Carl Holst føler sig overbevist om, at Mandø i første omgang bliver omfattet af den del af tilskudsordningen, som handler om transport til øerne. Men han er ikke i tvivl om, at Mandø også skal have del i den del af tilskudspuljen, som omhandler udvikling af turismen og erhvervslivet for småøerne.