Mandø har udsigt til at få del i transportstøtte

I en ny rapport fra Økonomi- og Indenrigsministeriet er udfordringerne med ekstra udgifter for Mandøs erhvervsliv nu beskrevet, og det får folketingsmedlem Troels Ravn, (S) til at føle sig sikker på, at øen i Vadehavet får del i statslig pulje til nedsættelse af færgetakster for godstransport.

MANDØ: I sidste uge udkom en rapport fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og heri er problemerne, som Mandøs erhvervsliv har med ekstraomkostninger for transport til og fra øen beskrevet.

Nu er der udsigt til, at Mandø bliver ligestillet med alle andre danske småøer, som får støtte i form af transportpenge til erhvervslivet - øer, som har færgeforbindelser, hvilket Mandø som bekendt ikke har.

- Jeg er glad for, at der nu er en model på bordet for, hvordan Mandø kan blive en del af ordningen - og dermed ligestillet med alle de andre danske småøer. Det er afgørende for udviklingen på vores småøer, at der er gode transportmuligheder for erhvervslivet til og fra øerne, siger folketingsmedlem Troels Ravn (S), der som medlem af Folketingets udvalg for øer og landdistrikter har været med til at rejse sagen over for indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Ministeren har tidligere afvist ønsket fra Mandø med den begrundelse, at der ikke er en færgeforbindelse mellem Mandø og fastlandet. Men Troels Ravn mener, at det faktum at Mandø nu er taget med i rapporten fra Økonomi- og Indenrigsministeriet betyder, at der er særdeles stor mulighed for, at øen også får del i transportstøtten.